Жахливий вибух стався у 16-поверховому житловому будинку в українській столиці.

Внаслідок вибуху сталася пожежа на 7-му та 8-му поверхах будинку у Дніпровському районі по вул. Малишка, пише Politeka.net.

Як повідомили в КМВА, попередня причина вибуху — витік газу.

«За попередньою інформацією, внаслідок вибуху газу у 16-поверхівці зруйновано чотири та пошкоджено шість квартир», - розповіли в ДСНС.

Вибух стався о 3:45.

«На місці вибуху працює шість ланок газодимозахисної служби. На даний час дві особи травмовано. 18 - врятовано. Рятувальні роботи тривають», - додали в КМВА.

Відомо, що з усіх непошкоджених помешкань людей евакуювали. Двоє постраждалих госпіталізовані.

До ліквідації наслідків залучено 70 рятувальників та 13 од. техніки. На місці працюють психологи ДСНС.

Мешканці будинку розповідають, що, почувши вибух, подумали, що це приліт.

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