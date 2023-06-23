У Мережі з'явилися кадри, на які росіяни перетворили місто-фортецю Бахмут.

У місті не залишилося жодної вцілілої будівлі, зелені та квітучі проспекти перетворилися на руїни, а житлові будинки на згарища, пише Politeka.net.

Користувачі соцмереж відзначають, що росія нікому і нічого доброго ще не приносила, а також сумно констатують, що кадрам не здивовані.

«Варвари та вбивці», «Росіяни задоволені», «А що ще може нести країна, культом якої є смерть?!»,

«Росія несе лише горе, страждання, ненависть, руйнування, знищення, смерть. І нічого більше",

«Де нога росіянина, там війна, розруха і злидні» .

Додамо, що на Бахмутському напрямку зменшилася інтенсивність боїв та атак армії російських окупантів. Ворог проводить ротаційні заходи.

"Також туди зайшли підрозділи повітряно-десантних військ ворога, мотострілецькі підрозділи, які бачили розбиті підрозділи "Вагнера" ​​і діють обережно. Були спроби контратак, але вже набагато обачно, ніж це робив "Вагнер", - повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Також повідомляли, що українські захисники знищили впливового російського офіцера на Бахмутському напрямку. Про це повідомив командир взводу снайперів "Привид Бахмута" президентської бригади Олександр, позивний "Привид".

Тим часом у Генштабі повідомили, що окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах.

Минулої доби на Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Богданівка, Біла Гора та Північне Донецької області.

Раніше український захисник, який веде телеграм-канал «Бахмутський», повідомляв, що тривають позиційні бої, окупанти стягнули сили і намагаються повернути свої позиції.

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Крім того, Politeka.net писала, що окупанти от-от опиняться у пастці.