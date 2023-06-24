А саме, як повідомили в КМВА, на 16, 17, 18, 19 поверхах (18-найбільше), пише Politeka.net.

Також сталася пожежа, яку на даний момент вже ліквідували.

Внаслідок атаки травми різного ступеню важкості отримало 11 чоловік, троє з них госпіталізовано.

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«Виявлено тіла 2 загиблих людей. Врятовано 24 особи, з них 3 деблоковано з під завалів та 1 людину деблоковано з ліфту. Постраждало щонайменше 40 автомобілів припаркованих біля будинку», - повідомили в КМВА.

В Мережі з’являються кадри з місця, на яких видно страшні руйнування будинку і понівечені автомобілі.

Пошуково-рятувальні роботи в будинку тривають.

Нагадаємо, вночі противник завдав чергового ракетно-авіаційного удару по Україні.

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Також повідомлялось, що ЗСУ знайшли слабкі місця в обороні ворога.