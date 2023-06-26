Крила орла дісталися чижику, щоб летіти не за кривавою здобиччю, а крихти поклювати.

Таку думку висловив публіцист і колишній віце-прем'єр російського уряду Альфред Кох, коментуючи несподіване рішення ватажка вагнерівців Пригожина зупинити заколот.

«За крок від перемоги взяти і розгорнути колону, що йде на Москву! Яка муха вкусила Пригожина? Що за пропозицію йому зробив Путін через Лукашенка, що від нього не можна було відмовитись?

Але якщо розгорнув – так, напевно, зробили таку пропозицію. А інакше як? А може й не було жодної пропозиції. Може, просто він сам не очікував, що все так піде. Чувак прийшов зіграти трошки, а йому привалив такий куш, який він не знає куди подіти… От і втік із казино…», - розмірковує Кох.

Кох зазначає, що навіть бійці Пригожина шоковані таким поворотом подій: «все йшло чудово, ми йшли на Москву, ніхто її захищати не збирався, Путін з усією своєю кодлою – втік… І тут наш отаман киксанув… Або як вони кажуть: фуфло прогнав» .

На думку Коха, Пригожин не збирався захоплювати владу, це не входило до його планів.

«Він просто злякався свого успіху. Так само як і ми всі, він сам, швидше за все, був вкрай здивований ступенем гнилості всієї тієї владної (насамперед силової) вертикалі».

Також Кох припустив, що розв'язка цієї історії, яка ще не закінчена, можливо, буде ще більш несподіваною.

У той же час, підкреслює Альфред Кох, ясно одне:

«Путін беззахисний і нікому не потрібний. Той, хто перший, володіючи силою, аналогічною ПВК «Вагнер», це зрозуміє, той і правитиме Росією».

Додамо, у свою чергу, екс-директор ЦРУ припустив, що Пригожин зупинив заколот через те, що у нього здали нерви.

"Це повстання, хоч і викликало оплески, не викликало тієї підтримки, на яку він сподівався. І знову він вирішив прийняти угоду. Він відмовився від цих зусиль", - сказав Девід Петреус.

На його думку, Путін "похитнувся", що робить його більш уразливим, ніж будь-коли. А Пригожину вдалося зберегти своє життя, проте він втратив ПВК.

"І йому слід бути дуже обережним біля відкритих вікон у новому місці у Білорусі", - додав Петреус.

Тим часом у Мережі з'явилися кадри, як Пригожин прокоментував результат свого заколоту: "Всіх підбадьорили. Нормальний результат".

Останні новини України:

Трагедія у Києві – серед жертв молода родина.

Також повідомлялося, що росіяни рвонули в контратаку та перетягують сили ЗСУ на інший напрямок.

Крім того, Politeka.net писала про загрозу наступу вагнерівців на Київ через Білорусь – чого чекати від найманців пригожину.