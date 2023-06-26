Так, було здійснено пуски трьох крилатих ракет «Калібр» із підводного човна в Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва «Shahed-136/131» із східного узбережжя Азовського моря, пише Politeka.net з посиланням на Повітряні сили ЗС України.
«Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено дві крилаті ракети «Калібр» та 7 ударних БпЛА типу «шахед»», - йдеться у повідомленні.
Крім того, противник атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу (імовірно ударні).
Усі дрони було знищено у зоні відповідальності повітряного командування «Центр».
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Додамо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом доби 25 червня противник завдав ракетного удару по території України, застосувавши зенітні керовані ракети С-300 проти цивільних цілей у Запорізькій області.
Крім того, окупанти завдали 33-х авіаударів, а також понад 45-х атак MLRS. Російські терористичні атаки спричинили загибелі цивільних людей, пошкодження житлових будинків, підприємств та адміністративних будівель.
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