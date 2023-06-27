Про це, як пише Politeka.net, йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики інституту нагадують, що опозиційне видання «Вьорстка» повідомило, що білоруська влада будує в Білорусі кілька нових таборів для розміщення бійців «групи Вагнера» і що в Осиповичах Могилевської області вже ведеться будівництво бази площею 24 000 квадратних кілометрів для 8 000 бійців групи "вагнер".

«Розташування бази групи Вагнера в Осиповичах не становить безпосередньої загрози для України; Осиповичі знаходяться приблизно за 200 кілометрів від міжнародного кордону Білорусі з Україною, і створення нових баз групи Вагнера у Гомельській або Брестській областях на кордоні з Україною було б набагато тривожнішим», - зазначають експерти інституту.

На думку аналітиків, Олександр Лукашенко може спробувати використати бійців Пригожина та групи Вагнера, щоб урівноважити давні зусилля Росії щодо встановлення постійної військової присутності в Білорусі.

«Майбутнє групи Вагнера неясно, але, швидше за все, до неї не увійде Євген Пригожин, і вона, можливо, більше не існуватиме як окрема чи унітарна організація», - наголошують аналітики.

Нагадаємо, 26 червня російське видання "Вьорстка" повідомило, що в Осиповичському районі нібито розпочалося будівництво табору для найманців "Вагнер". У пості йдеться, що журналісти видання отримали коментарі в лісництві та від джерела «близького до керівництва Могилівської області». У тексті сказано, що таборів нібито буде кілька для 8 000 найманців, площа нинішнього – 24 000 кв.

Крім того, зазначено, що кількох родичів найманців ПВК «Вагнер» підтверджують, що їх відправлять до Білорусі.

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