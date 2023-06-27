Так, сьогодні зранку Авдіївка зазнала двох ракетних ударів.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, всього а добу на Волноваському напрямку росіяни здійснили 21 обстріл Вугледара, обстріляли Пречистівку з Градів та артилерії.

На Донецькому напрямку у Красногорівці під обстрілами опинилися чотири вулиці, зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки.

«На ранок Авдіївка зазнала двох ракетних ударів», - розповів Кириленко.

На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді внаслідок атак пошкоджено три приватні будинки, шість багатоповерхівок та територія підприємства. У Соледарській громаді пошкоджено три будинки у Никифорівці. Також під вогнем опинилися Роздолівка і Васюківка.

На Лисичанському напрямку під обстрілами Лиманська громада: у Торському пошкоджено 4 будинки, у Ямполі — 1 будинок, у Тернах зруйновано 3 будинки і пошкоджено 4, у Ямполівці зруйновано 1 будинок і 1 пошкоджено.

На жаль, не обійшлося без жертв – за добу росіяни вбили одного жителя Донеччини, ще одна людина була поранена.

Додамо, тим часом з’явилася інформація, що росіяни, ймовірно, готують новий масований удар по Україні.

Про це повідомила речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк

Для цього росіяни вже поповнили свої запаси, зокрема отримали партію дронів-камікадзе.

«Потужності вони ще мають. Це свідчить, що масовані нічні атаки повторюватимуться. У Чорному морі корабельне угруповання скромне за мірками тих, яких вони розвертали зазвичай – 7 кораблів. Вони займаються розвідкою. Найімовірніше, готують наступний удар», - сказала Гуменюк.

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Також повідомлялось, що у росіян на фронті все погано - штурми провалюються один за одним.

Крім того, повідомлялось, що у Кремлі після провального штурму новий фаворит.