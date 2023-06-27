Євген Пригожин, швидше за все, більше не входитиме до групи «Вагнер».

Більше того, «Вагнер», можливо, більше не існуватиме як окрема чи унітарна організація.

Таку думку озвучили аналітика американського Інституту вивчення війни, аналізуючи підсумки заколоту та виступ путі на ввечері 26 червня.

«Звернення Путіна до вагнерівських командирів та військовослужбовців вказує на те, що Кремль прагне заманити вагнерівців до складу Міноборони Росії, але неясно, як Кремль організує вагнерівців у свою військову структуру. Кремль може розпустити сили Вагнера, які діють в Україні, для посилення існуючих військових формувань, або змусити сили Вагнера записатися до ПВК, пов'язаних із Міноборони Росії», - припускають експерти.

За словами аналітиків, Кремль може прийняти рішення зберегти структуру Вагнера виключно для підтримки операцій в Африці або на Близькому Сході та розгрому угруповання Вагнера на території України.

"Такі сценарії можуть вплинути на бойовий дух і бойову ефективність сил Вагнера", - впевнені аналітики Інституту, зазначаючи, що раніше Пригожин стверджував, що командири та особовий склад Вагнера категорично виступали проти підпорядкування Вагнера Міноборони Росії і зазначав, що російське військове командування використовуватиме досвідчених вагнерівців як гарматне м'ясо.

"Сили Вагнера, які раніше користувалися своєю автономією, швидше за все, зіткнуться з ворожістю з боку російського військового командування як помсту за зусилля Вагнера з підриву регулярних військ", - передбачають аналітики Інституту, як розвиватимуться події.

Експерти також наголошують, що видання The Telegraph з посиланням на британські спецслужби повідомляло, що російський спецназ погрожував заподіяти шкоду сім'ям вагнерівських командирів під час збройного заколоту.

«Це може ще більше спровокувати напруженість та знизити моральний дух», - кажуть в Інституті.

Додамо, тим часом у Міноборони РФ заявили, що всю важку військову техніку «вагнерівців» буде передано ЗС РФ.

«Підготовка вже триває», - наголосили у Міноборони окупантів.

Користувачі соцмереж, коментуючи цю заяву Міноборони, зазначають:

«Ось і настав кінець «Вагнер», «Демілітаризація Вагнер»,

«ПВК Вагнер все!»,

«Отже, перемог у Путіна більше не буде, смертників немає більше»,

«Почав бунт, у результаті сам програв і залишився ні з чим».

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