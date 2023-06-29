Як повідомляє Politeka.net з посиланням на МВС, на жаль, кількість загиблих знов збільшилась.

«Близько 4:00 рятувальники деблокували ще одне тіло. Тож кількість загиблих наразі зросла до 12 осіб. Всі ідентифіковані», - повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

В результаті двох обстрілів, за його словами, травмовано 65 людей.

Нагадаємо, що удару ракетами Іскандер по Краматорську російські окупанти завдали о пів на восьму вечора 27 червня. Одна ракета влучила в ресторан в центрі міста, інша із різницею в 30 секунд впала в передмісті – селищі Біленьке.

Підозрюваного у коригуванні ракетного удару по Краматорську 27 червня затримали. За даними слідства, чоловік співпрацював з ФСБ та отримав завдання зняти на відео кафе та навколишню територію, і перевірити чи є всередині люди.

Чоловік надсилав відео через Telegram. На кадрах, за даними прокуратури, був заклад і припарковані поруч автомобілі.

"Через деякий час після відправки відео по центру Краматорська представники держави-агресора нанесли удар з ОТРК "Іскандер M", внаслідок чого загинули та отримали поранення цивільні особи, зокрема, діти", — повідомляла прокуратура.

Останні новини України:

Серед загиблих у Краматорську – дві 14-річні сестри.

Також повідомлялося, що розкрито хитрий задум Лукшенка, як він використовує Пригожина.

Крім того, Politeka.net писала, що нові вибухи та трагедії струсонули Херсонщину після підриву Каховської ГЕС.