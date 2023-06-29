Окупанти з розгромленої російської роти "Шторм" записали відеозвернення, в якому назвали причини, чому відмовляються далі воювати.

Кадри, які почали розповсюджуватись по Мережі, були записані 28 червня.

«От залишки перед вами бригади «Шторм», точніше роти. Спочатку нас було 150 осіб, ми прибули до зони «СВО». Після запеклих боїв, після всього, що ми побачили ось залишки пацанів, що залишилися. Серед нас двоє «двохсотих». Нас сьогодні привезли з передової, от у ці «апартаменти», – завив окупант перед камерою.

На кадрах можна побачити, що зі 150 людей у ​​живих залишилося близько 20. Також окупант розповів, що саме в цих «апартаментах» мобілізовані отримували погрози від полковника ФСБ.

«І зараз ми тут відпочили рівно три години після дороги, з передка. На передку нам не постачався БК, нам не постачалися ні вода, ні продукти харчування, не вивозилися «трьохсоті». Досі там гниють «двохсоті», їх ніхто просто не забирає. Віддаються жахливі накази, які в принципі не варто було б виконувати. Ми вважаємо, що нас просто обнуляють!», - бідкається російський окупант, який прийшов на українську землю.

Окупант також поскаржився, що їх знову відправляють на передові позиції до села Приютне Запорізької області.

«Знову, до м'ясорубки, де ми вже були!», - панікує росіянин.

Суть їхнього звернення, каже окупант, полягає в тому, що вони відмовляються виконувати бойові завдання та здаються до рук військової поліції.

Якщо ж із тих, хто вижив та потрапив на відео, загине – то це означатиме, що їх убили свої.

«Якщо хтось із тих, хто тут, загине, вони загинули не на передку, а їх просто обнулили. Його просто застрелили свої», - каже окупант.

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