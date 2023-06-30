Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Генштаб ЗСУ, наступ йде на Мелітопольському та Бердянському напрямках
«На напрямках Левадне – Приютне, Мала Токмачка - Очеретувате мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», — повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.
Ворог зазнає величезних втрат.
Підрозділами ЗСУ на напрямку Привілля-Залізнянське також було досягнуто часткового успіху.
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За словами речника, на флангах Бахмута наші війська чинять тиск наокупантів, вибивають з раніше захоплених рубежів.
Також мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.
Крім того, українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.
У свою чергу в Міністерстві оборони підкреслили, що кожен метр виборюється важкою ціною, потом і кров’ю.
«Всі, хто вважає, що просування йде повільно – ймовірно, не уявляють обсяги щоденної роботи», - підкреслили в Міноборони.
Нагадаємо, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на напрямках Лимана, Бахмута та Мар'їнки, важкі бої продовжуються.
Протягом доби 29 червня відбулося понад 30 бойових зіткнень.
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