Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ, наступление идет на Мелитопольском и Бердянском направлениях

«На направлениях Левадное – Приютное, Малая Токмачка – Очеретоватое имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах», — сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

Враг несет огромные потери.

Подразделениями ВСУ на направлении Привиль-Железнянское также был достигнут частичный успех.

По словам спикера, на флангах Бахмута наши войска оказывают давление на оккупантов, выбивают из ранее захваченных рубежей.

Также имеют успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Кроме того, украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В свою очередь в Министерстве обороны подчеркнули, что каждый метр дается тяжелейшей ценой, потом и кровью.

"Все, кто считает, что продвижение идет медленно - вероятно, не представляют объемы ежедневной работы", - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на направлениях Лимана, Бахмута и Марьинки, тяжелые бои продолжаются.

В течение суток 29 июня произошло более 30 боевых столкновений.

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