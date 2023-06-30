Донеччина перебуває під жорстоким вогнем окупантів кожного дня.

Так, минулої доби на Волноваському напрямку росіяни 17 разів обстріляли Вугледар, під вогнем перебували Новоукраїнка та Богоявленка.

«На Донецькому напрямку зафіксовано обстріли Красногорівки Мар'їнської громади та Очеретиного. На Горлівському напрямку ворог обстріляв Костянтинівку зі Смерчів — пошкоджено 18 приватних будинків, крамницю, склад, водопровід і газопровід», - повідомили в Донецькій ОДА.

Також відбувалися хаотичні обстріли Торецької і Часовоярської громад.

На Лисичанському напрямку зруйновано будинок у Званівці, зафіксовано 5 обстрілів Лиманської громади.

За добу було поранено два мирних мешканця Донеччини.

У свою чергу поліція Донеччини повідомила, що минулої доби російські війська поцілили у міста Авдіївка, Курахове, смт Велика Новосілка, села Богоявленка, Времівка, Ласточкине, Нескучне, Новоукраїнка.

«Окупанти гатили авіабомбами ФАБ-250, ракетами, РСЗВ «Град», артилерією. Авдіївка витримала 9 обстрілів. На Нескучне Волноваського району росіяни скинули три керовані авіабомби ФАБ-250», - розповіли в поліції.

Крім того, вночі росіяни обстріляли з артилерії Костянтинівку - пошкоджено два приватних будинки та складські приміщення.

За попередніми даними, люди не постраждали.

Зазначимо, що село Нескучне було звільнено українськими захисниками 10 червня.

"10 червня 2023 року 7 окремий батальйон АРЕЙ Української Добровольчої Армії 129 обБр сил Територіальної Оборони ЗСУ під командуванням майора Олександра Грищука, Другого Македонця звільнив село Нескучне Великоновоселківської селищної громади Волноваського району Донецької області", - йшлось у повідомленні.

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