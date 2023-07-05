"Мастер Шеф" Тетяна Литвинова дала незвичайний рецепт суші для лінивих, можна зробити прямо в склянці і начинку ви вибираєте самі, на свій смак.

Інгредієнти:

150 г рису для суші

1 шт. авокадо

200 г горбуші

200 г вершкового сиру

2 листа нори

100 г червоної ікри

1 ст. устричного соусу

1 ст.л. кунжутного масла

4 ст. соєвого соусу

0,5 ч.л. васабі

Для заправки рису:

2-3 ст.л. рисового уксуса

1 ч.л. Сахара

1 ч.л рік

Приготування:

Наріжте філейку риби на невеликі шматочки, переконавшись, що немає кісток. Потім полийте рибу устричним соусом та кунжутною олією, добре перемішайте, щоб вона добре промаринувалася, ділиться "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова.

Очистіть авокадо від шкірки та наріжте його на кубики.

Промийте рис 7-8 разів, щоб вода стала чистою. Потім додайте води на 1 см вище за рівень рису і поставте його варитися. Не заважайте рис під час варіння.

"Мастер Шеф" Тетяна Литвинова помічає, коли рис вариться, приготуйте заправку. До сотейника додайте рисовий оцет, потім додайте цукор і сіль. Добре перемішайте, поки цукор та сіль не розчиняться в оцті.

Коли рис готовий, додайте заправку та ретельно перемішайте.

Візьміть широкі склянки із прозорим склом. Змішайте соєвий соус з васабі на свій смак. Потім наріжте листи норі (можна використовувати ножиці) і викладіть на дно склянки. Після цього додайте тонкий шар рису, розповідає Мастер Шеф Литвинова.

Потім покладіть мариновану рибу, зверху викладіть вершковий сир та авокадо. Останнім шаром покладіть рис, а зверху можна прикрасити червоною ікрою, норі чи іншими інгредієнтами на ваш смак.

Не потрібно утрамбовувати шари у склянці, щоб вони не перемішувалися.

Щоб додати соєвий соус, можна зробити невеликий отвір у салаті за допомогою ложки та налити соус усередину. Також можна використовувати трубочку та влити соус через неї.

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