"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала необычный рецепт суши для ленивых, можно сделать прямо в стакане и начинку вы выбираете сами, по своему вкусу.

Ингредиенты:

  • 150 г риса для суши
  • 1 шт. авокадо
  • 200 г горбуши
  • 200 г сливочного сыра
  • 2 листа нори
  • 100 г красной икры
  • 1 ст.л. устричного соуса
  • 1 ст.л. кунжутного масла
  • 4 ст.л. соевого соуса
  • 0,5 ч.л. васаби

Для заправки риса:

  • 2-3 ст.л. рисового уксуса
  • 1 ч.л. сахара
  • 1 ч.л. соли

Приготовление:

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Нарежьте филейку рыбы на небольшие кусочки, убедившись, что в ней нет костей. Затем полейте рыбу устричным соусом и кунжутным маслом, хорошо перемешайте, чтобы она хорошо промариновалась, делится "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Очистите авокадо от кожуры и нарежьте его на кубики.

Промойте рис 7-8 раз, чтобы вода стала чистой. Затем добавьте воды на 1 см выше уровня риса и поставьте его вариться. Не мешайте рис во время варки.

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова подмечает, в то время как рис варится, приготовьте заправку. В сотейник добавьте рисовый уксус, затем добавьте сахар и соль. Хорошо перемешайте, пока сахар и соль не растворятся в уксусе.

Когда рис готов, добавьте заправку и тщательно перемешайте.

Возьмите широкие стаканы с прозрачным стеклом. Смешайте соевый соус с васаби по своему вкусу. Затем нарежьте листы нори (можно использовать ножницы) и выложите их на дно стакана. После этого добавьте тонкий слой риса, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Затем положите маринованную рыбу, сверху выложите сливочный сыр и авокадо. Последним слоем положите рис, а сверху можно украсить красной икрой, нори или другими ингредиентами по вашему вкусу.

Не нужно утрамбовывать слои в стакане, чтобы они не перемешивались.

Чтобы добавить соевый соус, можно сделать небольшое отверстие в салате с помощью ложки и налить соус внутрь. Также можно использовать трубочку и влить соус через нее.

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