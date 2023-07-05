"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала необычный рецепт суши для ленивых, можно сделать прямо в стакане и начинку вы выбираете сами, по своему вкусу.
Ингредиенты:
- 150 г риса для суши
- 1 шт. авокадо
- 200 г горбуши
- 200 г сливочного сыра
- 2 листа нори
- 100 г красной икры
- 1 ст.л. устричного соуса
- 1 ст.л. кунжутного масла
- 4 ст.л. соевого соуса
- 0,5 ч.л. васаби
Для заправки риса:
- 2-3 ст.л. рисового уксуса
- 1 ч.л. сахара
- 1 ч.л. соли
Приготовление:
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Залужный может передумать: оккупанты делают ошибку, пытаясь отвлечь ВСУ на Луганском направлении
"Так тяжело не было никогда": экс-нардеп потерял сына, а Украина осталась без своего защитника
Новая атака: под Москвой гремят взрывы и вспыхнул пожар
"Наконец офицеры перестанут штаны протирать": в ТЦК начались замены, которые порадуют многих украинцев
Нарежьте филейку рыбы на небольшие кусочки, убедившись, что в ней нет костей. Затем полейте рыбу устричным соусом и кунжутным маслом, хорошо перемешайте, чтобы она хорошо промариновалась, делится "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
Очистите авокадо от кожуры и нарежьте его на кубики.
Промойте рис 7-8 раз, чтобы вода стала чистой. Затем добавьте воды на 1 см выше уровня риса и поставьте его вариться. Не мешайте рис во время варки.
"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова подмечает, в то время как рис варится, приготовьте заправку. В сотейник добавьте рисовый уксус, затем добавьте сахар и соль. Хорошо перемешайте, пока сахар и соль не растворятся в уксусе.
Когда рис готов, добавьте заправку и тщательно перемешайте.
Возьмите широкие стаканы с прозрачным стеклом. Смешайте соевый соус с васаби по своему вкусу. Затем нарежьте листы нори (можно использовать ножницы) и выложите их на дно стакана. После этого добавьте тонкий слой риса, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
Затем положите маринованную рыбу, сверху выложите сливочный сыр и авокадо. Последним слоем положите рис, а сверху можно украсить красной икрой, нори или другими ингредиентами по вашему вкусу.
Не нужно утрамбовывать слои в стакане, чтобы они не перемешивались.
Чтобы добавить соевый соус, можно сделать небольшое отверстие в салате с помощью ложки и налить соус внутрь. Также можно использовать трубочку и влить соус через нее.
Последние новости Украины:
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.
Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.