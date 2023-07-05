Так, у Мережі з'явилися кадри потужного вибуху, який прогримів в окупованій Макіївці. Стіну вогню було видно у нічному небі навіть із Донецька.

«Внаслідок ефективного вогневого впливу підрозділів Сил оборони припинив своє існування черговий склад російських терористів у тимчасово окупованій Макіївці», - прокоментували вибух у СтратКомі ЗСУ.

У свою чергу, користувачі соцмереж припустили, що вибух пролунав на нафтобазі, яка розташована в Макіївці:

«Ого!», «Наші молодці!»,

«Так сильно 8 років дамбили бамбас, що люди не звикли, що це стрьомна тема так через вікно знімати бавовну»,

«Там нафтобаза серйозна, вона вже горіла. туди продуктопровід із Росії йде».

Додамо, раніше у Мережі з'явилися кадри, як сьогодні виглядає донецький стадіон «Шахтар».

Там, де колись проходили матчі та шумів натовп уболівальників тепер ростуть кущі та дерева.

Додамо, згідно з даними Генштабу ЗСУ, авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника, 3 – по зенітно-ракетних комплексах та 1 – по пункту управління ворога.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 4 скелі боєприпасів, 18 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

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