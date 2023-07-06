"Мастер Шеф" Тетяна Литвинова поділилася рецептом маринованих помідорів із перцем, які вийдуть, як у мами у дитинстві. За словами Литвинової, унікальністю в тому, що фарширувати їх доведеться зеленню та перцем.

Мариновані помідори, новий рецепт від "Мастер Шефа" Тетяни Литвинової:

1,3 кг помідорів

3 гілочки селери

250 г солодкого перцю

1 шт гіркого перцю

40 г часнику

Маринад:

1 л води

100 г цукру

50 г солі

125 г оцту

Приготування:

Дрібно нарізаємо перець, часник та листя селери, потім перемішуємо, ділиться "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова.

Вибираємо стиглі та солодкі помідори. Надрізаємо їх хрест-навхрест і фаршируємо приготованою начинкою.

Стерилізуємо банки та викладаємо в них готові помідори. Додаємо залишки начинки зверху, щоб надати помідорам більш насиченого смаку, розповідає "Мастер Шеф" Тетяна Литвинова.

Поки кришки стерилізуються в окропі, готуємо маринад. До окропу додаємо сіль і цукор, далі, коли вода знову закипить, вливаємо оцет. Заливаємо маринад в банки.

Щільно закриваємо банки кришками та стерилізуємо їх протягом 20 хвилин. Відлік часу починаємо після закипання води у каструлі.

"Мастер Шеф" Тетяна Литвинова такде помічає, після стерилізації закручуємо кришки, перевертаємо банки та обгортаємо гарячі банки теплим пледом. Залишаємо їх до повного остигання.

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