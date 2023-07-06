"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом маринованных помидоров с перцем, которые получатся, как у мамы в детстве. По словам Литвиновой, уникальностью в том, что фаршировать их придется зеленью и перцем.

Маринованные помидоры, новый рецепт от "Мастер Шефа" Татьяны Литвиновой:

1,3 кг помидоров

3 веточки сельдерея

250 г сладкого перца

1 шт горького перца

40 г чеснока

Маринад:

1 л воды

100 г сахара

50 г соли

125 г уксуса

Приготовление:

Мелко нарезаем перец, чеснок и листья сельдерея, затем перемешиваем, делится "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Выбираем спелые и сладкие помидоры. Надрезаем их крест-накрест и фаршируем приготовленной начинкой.

Стерилизуем банки и выкладываем в них готовые помидоры. Добавляем остатки начинки сверху, чтобы придать помидорам более насыщенный вкус, рассказывает "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Пока крышки стерилизуются в кипящей воде, готовим маринад. К кипящей воде добавляем соль и сахар, далее, когда вода снова закипит, вливаем уксус. Заливаем получившийся маринад в банки.

Плотно закрываем банки крышками и стерилизуем их в течение 20 минут. Отсчет времени начинаем после закипания воды в кастрюле.

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова такде подмечает, после стерилизации закручиваем крышки, переворачиваем банки и укутываем горячие банки теплым пледом. Оставляем их до полного остывания.

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