Росія нагнітає ситуацію з ЗАЕС і може вдатись до терористичних дій на її території, щоб переломити хід війни на свою користь.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Міноборони України.

«Варто розуміти, що країна-терорист здатна на будь-які, навіть тотально безрозсудні вчинки, які потім спробує видати за чужі», - зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Маляр також повідомила, що у чотирьох українських регіонах вже декілька днів тривають навчання екстрених служб з подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС. Їхня мета – мінімізація потенційно можливих негативних наслідків.

Мова йде про Дніпропетровщину, Запоріжжя, Херсонщину та Миколаївщину.

«Обидва сценарії - як залякування терористичними діями, так і їх безпосереднє вчинення - для РФ є інструментом досягнення воєнних цілей», - пояснила Маляр, закликавши українців зберігати спокій, довіряти виключно офіційним джерелам інформації та дотримуватись їх рекомендацій.

Додамо, на даний момент, за даними Міненерго, рівень води у ставку-охолоджувачі становить 16,56 м.

«Цього достатньо для забезпечення потреб станції», - підкреслили енергетики.

Протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.

Також експерти нагадували, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

У свою чергу в МВС повідомляли, що станом на ранок 5 липня у 30 км зоні навколо РАЕС, ХАЕС, ЗАЕС, ПУАЕС та територіях забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи (крім зони відчуження ЧАЕС), зареєстровані показники перебувають в межах середньомісячних величин.

«Це свідчить про відсутність нових аварійних ситуацій на ядерно небезпечних об’єктах України й про відсутність транскордонного перенесення через територію України радіоактивно забруднених повітряних мас, здатних змінити природний радіаційний фон», - пояснювали в МВС.

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