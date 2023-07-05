Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Міноборони України.
«Варто розуміти, що країна-терорист здатна на будь-які, навіть тотально безрозсудні вчинки, які потім спробує видати за чужі», - зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Маляр також повідомила, що у чотирьох українських регіонах вже декілька днів тривають навчання екстрених служб з подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС. Їхня мета – мінімізація потенційно можливих негативних наслідків.
Мова йде про Дніпропетровщину, Запоріжжя, Херсонщину та Миколаївщину.
Нова грошова допомога, до українців прийдуть комісії: "Власники житла мають…"
Заберуть навіть депозити: українців попередили про новий законопроект, що потрібно знати
"Укрзалізниця" повідомила про трагічну НП на колії: які рейси затримуються
Постраждалих все більше: лікарі терміново попередили Одещину про небезпеку
"Його любили, і його не вистачатиме": обірвалося життя знаменитого актора та улюбленця публіки
«Обидва сценарії - як залякування терористичними діями, так і їх безпосереднє вчинення - для РФ є інструментом досягнення воєнних цілей», - пояснила Маляр, закликавши українців зберігати спокій, довіряти виключно офіційним джерелам інформації та дотримуватись їх рекомендацій.
Додамо, на даний момент, за даними Міненерго, рівень води у ставку-охолоджувачі становить 16,56 м.
«Цього достатньо для забезпечення потреб станції», - підкреслили енергетики.
Протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.
Також експерти нагадували, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.
У свою чергу в МВС повідомляли, що станом на ранок 5 липня у 30 км зоні навколо РАЕС, ХАЕС, ЗАЕС, ПУАЕС та територіях забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи (крім зони відчуження ЧАЕС), зареєстровані показники перебувають в межах середньомісячних величин.
«Це свідчить про відсутність нових аварійних ситуацій на ядерно небезпечних об’єктах України й про відсутність транскордонного перенесення через територію України радіоактивно забруднених повітряних мас, здатних змінити природний радіаційний фон», - пояснювали в МВС.
Останні новини України:
Українців готують до масштабної евакуації.
Також повідомлялось про нові реакомендації МОЗ - що робити, якщо аварія на ЗАЕС застане на вулиці.
Крім того, Politeka.net писала, яку вказівку отримали окупанти щодо Запорізької АЕС.