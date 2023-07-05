Через півтора тижні після заколоту Пригожина можна зробити висновки, яке покарання йому придумав Путін.

Деякі підсумки вирішив підбити російський політолог і колишній спічрайтер глави Кремля Аббас Галлямов, пише Politeka.net.

Так, Галлямов нагадав пафосні слова Путіна у день заколоту: «Наші дії щодо захисту Вітчизни від такої загрози будуть жорсткими. Усі, хто свідомо став на шлях зради, хто готував збройний заколот, став на шлях шантажу та терористичних методів, понесуть неминуче покарання, дадуть відповідь і перед законом, і перед нашим народом. <…> Той, хто організував і готував військовий заколот, хто підняв зброю на бойових товаришів, – зрадили Росію. І дадуть відповідь за це».

Зараз же, за півтора тижні, вже видно результат – яким саме чином Пригожин відповів за зраду.

«Мабуть таким: учора йому повернули 10 мільярдів рублів, сьогодні – нагородна зброя. Схоже, що це такі елементи покарання.

Виглядає так, ніби хтось спеціально працює, щоби остаточно девальвувати слова президента. Працює, треба визнати, успішно», - сказав Галлямов.

Нагадаємо, за непідтвердженими даними, Пригожину повернули всю конфісковану під час обшуків зброю.

Ватажок чвк «вагнер» особисто прибув до Санкт-Петербурга 4 липня, де йому повернули конфісковану після обшуків зброю, повідомляють росЗМІ.

Зустріч нібито відбулася у будівлі Управління ФСБ по петербурзі та ленобласті на ливарному проспекті. Голові найманців, що влаштував військовий заколот, видали два карабіни «Сайга», нарізний австрійський карабін Steyr Mannlicher, напівавтоматичну гвинтівку «АРка» і ще кілька рушниць і пістолетів.

Крім того, пригожину нібито повернули іменний пістолет Glock, яким нагородив його Шойгу.

Раніше Пригожину повернули 10 мільярдів рублів, знайдені під час обшуків у Санкт-Петербурзі.

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