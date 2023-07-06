Так, зокрема, нові об’єкти тепер помітні на даху IV енергоблоку, пише Politeka.net з посиланням на Радіо Свобода.
Відповідні супутникові знимки ЗАЕС з’явилися в Мережі.
Які саме ці об’єкти поки достеменно невідомо, але їх немає на жодному іншому супутниковому знімку IV енергоблоку за останні півтора роки.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив із посиланням на дані розвідки, що російські війська розмістили на даху кількох енергоблоків ЗАЕС предмети, схожі на вибухівку.
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Крім того, за даними української розвідки, російські війська підготувала все для організації техногенної катастрофи на ЗАЕС. Окупанти почали залишати станцію та дали вказівки до 5 липня евакуюватися її працівникам.
Так, одними з перших зі станції поїхали троє співробітників «росатому», які керували діями росіян. Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з «росатомом».
Персоналу, що залишається на станції, дано вказівку «в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну».
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Також повідомлялось, що українців готують до масштабної евакуації.
Нагадаємо також, що минулої ночі окупанти вдарили по Україні ракетами "Калібр", наслідки жахливі.