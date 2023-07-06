Російські негідники не припиняють гатити по мирним населеним пунктам України, калічучи і вбиваючи людей.

Так, поліція Херсонщини фіксує наслідки нових обстрілів.

На жаль, внаслідок цих атак є загиблий та поранені – серед яких 10-річний хлопчик, пише Politeka.net.

Повідомляється, що російські загарбники цілодобово атакували мирне населення у Бериславському та Херсонському районах.

«По житловим кварталам ворог здійснив авіаудар, скидав боєприпаси з БПЛА, бив із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню», - розповіли в поліції.

Внаслідок атак є руйнування та пошкодження цивільних об’єктів, спалахнули пожежі.

«Окупаційна армія здійснила авіаудар по селу Зміївка, внаслідок вибухів пошкоджено житлові будинки та сільгосптехніка. Під час артилерійського обстрілу смт Білозерка загинув 58-річний чоловік та поранено 5 місцевих жителів, серед яких 10-річний хлопчик. У всіх мінно-вибухові травми, уламкові поранення та гостра реакція на стрес», - повідомили правоохоронці Херсонщини.

У селі Садове внаслідок російського обстрілу пошкоджено житлові будинки, службовий автомобіль оператора поштового зв’язку та три автомобілі організації, яка на момент удару роздавала мешканцям гуманітарну допомогу, дві жінки отримали поранення.

У селі Іванівка Білозерської громади під російський обстріл потрапив 58-річний чоловік - у нього травма голови.

Крім того, російські війська продовжують накривати вогнем місто Херсон. Від страшних атак потерпає мікрорайон Корабел, центр міста, Дніпровський район, прибережна зона та передмістя.

«Ворог з авіації вдарив по смт Антонівка, там пошкоджено склади та ангар на території непрацюючого підприємства», - додали в поліції.

Додамо, сьогодні Херсонщина прощається з мужнім Героєм, який віддав життя за нашу свободу і незалежність.

У Херсоні в останню путь проведуть солдата Олександра Соху. Герою було всього 35 років, він загинув під час виконання бойового завдання.

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