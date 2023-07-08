Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, який з початку війни прославився на всю Україну сові заспокійливими відео та оптимізмом, поділився своєю думкою про те, що відбуватиметься в Росії після спроби заколоту Пригожиним.

Про це він розповів в ефірі "Фабрики Новин".

Як розповів Віталій Кім, він не сильно стежить за ситуацією зі спробою заколоту, однак у нього дуже песимістичний погляд на те, що в Росії може щось змінитись. На думку голови Миколаївської ОВА, швидше за все, незадоволених росіян просто пересаджують у в'язниці, і на це все закінчиться.

"Яка форма зараз там тієї історії не має значення. Важлива суть, а суть така, що перевороту немає. Суть така, що я бачу, що зараз влада Росії за допомогою цієї операції, як у Туреччині перед виборами була. Там верхівка бунтівників вони поїхали за кордон, живуть, у них усе гаразд. А 16 тисяч людей ув'язнили – весь протестний електорат. Тобто в Росії, я бачу, те саме зараз всі, хто був незадоволений поганою політикою загарбницької Росії і зараз їх теж усіх посадять, і далі працюватиму", - поділився думкою Віталій Кім.

На запитання журналіста про те, чи можлива друга спроба заколоту в Росії, Віталій Кім лаконічно відповів: "Ми за таких часів живемо, зараз все можливо".

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