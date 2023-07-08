Відомий український виконавець та чоловік Насті Каменських Потап, який нарвався на жорстку критику українців за своє життя за кордоном, часто ділиться у Instagram яскравими фото та відео. Так, цього разу Потап здивував новим фото та зверненням до Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
Як видно, на своїй сторінці Потап опублікував фото з Валерієм Федоровичем, на якому вони по-дружньому взялися і дивляться на об'єктив. Примітно, що на цьому знімку Головнокомандувач ЗСУ позує не у військовій формі, а у цивільному одязі.
Як виявилось, цією посадою Потап вирішив привітати Валерія Залужного з ювілеєм – генералу виповнилося 50 років. До того ж, схоже, Потап вирішив похвалитися українцям, що в нього є таке фото.
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У підписі до публікації Потап написав короткий привіт-звернення до Залужного: "Пане Генерале, з ювілеєм! Тільки вперед!". Користувачі не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію Потапа, приєднуючись до привітань.
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