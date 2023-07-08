Відомий репер Потап після всіх скандалів із його "гастролями" за кордоном несподівано звернувся до Валерія Залужного.

Відомий український виконавець та чоловік Насті Каменських Потап, який нарвався на жорстку критику українців за своє життя за кордоном, часто ділиться у Instagram яскравими фото та відео. Так, цього разу Потап здивував новим фото та зверненням до Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Як видно, на своїй сторінці Потап опублікував фото з Валерієм Федоровичем, на якому вони по-дружньому взялися і дивляться на об'єктив. Примітно, що на цьому знімку Головнокомандувач ЗСУ позує не у військовій формі, а у цивільному одязі.

Як виявилось, цією посадою Потап вирішив привітати Валерія Залужного з ювілеєм – генералу виповнилося 50 років. До того ж, схоже, Потап вирішив похвалитися українцям, що в нього є таке фото.

У підписі до публікації Потап написав короткий привіт-звернення до Залужного: "Пане Генерале, з ювілеєм! Тільки вперед!". Користувачі не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію Потапа, приєднуючись до привітань.

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