На околицях Бахмута кадировці були розбиті і зазнали великих втрат.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили в партизанському русі АТЕШ з посиланням на свого агента у складі Росії.

Згідно з повідомленням, у кадировців десятки вбитих та поранених.

«Вони біжать з позицій гірших за багатьох мобиків», - кажуть в «АТЕШ».

Крім них масово гинуть військові 83 окремої десантно-штурмової бригади та 57/72 окремих мотострілкових бригад.

«Будучи в загонах і посилаючи росіян у м'ясні штурми, вони відчували себе господарями Росії, але як все змінилося. Сили оборони України взяли місто під вогневий контроль та розв'язка зовсім скоро», - кажуть партизани.

Раніше Рамзан Кадиров повідомив про передислокацію «Ахмата» на бахмутський напрямок.

«Спецназ «АХМАТ» під командуванням Апти Алаудінова перекинуто командуванням спецоперації на складний Бахмутський напрямок. Таке рокірування говорить про довіру Генштабу та високу боєздатність підрозділу», – хвалився Кадиров.

Таким чином, підрозділи «Ахмата» замінили у Бахмуті ПВК «Вагнер».

У свою чергу Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають тяжкі бої. Протягом доби сталося 30 бойових зіткнень.

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