Туапсе буквально пішло під воду, пише Politeka.net.
Там всю ніч йшла потужна злива, внаслідок чого дороги опинилися під водою разом із автомобілями.
Перекрито кілька ділянок траси М-4 «Дон» та дороги Джубга – Сочі.
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У Мережі відразу заговорили про силу бумеранга:
«Природа мститься, господь карає, труни потоком їдуть додому, а Путіну все нейметься. Що це?",
"Карма, бумеранг",
"Не співчуваю",
"Природа мститься!",
«Вагнерівці не пройдуть»,
«Радувались підриву Каховської ГЕС, тепер радійте за себе!» .
Зазначимо, що раніше в Мережі також з'явилися кадри величезного смерчу в Туапсе.
Як повідомляли місцеві паблики, у Сочі випав град розміром із куряче яйце і утворилися кілька смерчів.
А в акваторії Чорного моря між Сочі та Туапсе одночасно сформувалися три смерчі.
Вони розпалися не доходячи до берега.
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Також повідомлялося, що відпочиваючих на озері у Києві порізали ножем.
Крім того, Politeka.net писала про трагедію, в результаті якої загинула ціла родина.