Курортне російське місто на східному узбережжі Чорного моря страждає від потужної стихії.

Туапсе буквально пішло під воду, пише Politeka.net.

Там всю ніч йшла потужна злива, внаслідок чого дороги опинилися під водою разом із автомобілями.

Перекрито кілька ділянок траси М-4 «Дон» та дороги Джубга – Сочі.

У Мережі відразу заговорили про силу бумеранга:

«Природа мститься, господь карає, труни потоком їдуть додому, а Путіну все нейметься. Що це?",

"Карма, бумеранг",

"Не співчуваю",

"Природа мститься!",

«Вагнерівці не пройдуть»,

«Радувались підриву Каховської ГЕС, тепер радійте за себе!» .

Зазначимо, що раніше в Мережі також з'явилися кадри величезного смерчу в Туапсе.

Як повідомляли місцеві паблики, у Сочі випав град розміром із куряче яйце і утворилися кілька смерчів.

А в акваторії Чорного моря між Сочі та Туапсе одночасно сформувалися три смерчі.

Вони розпалися не доходячи до берега.

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