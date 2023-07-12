Туапсе буквально пішло під воду, пише Politeka.net.

Там всю ніч йшла потужна злива, внаслідок чого дороги опинилися під водою разом із автомобілями.

Перекрито кілька ділянок траси М-4 «Дон» та дороги Джубга – Сочі.

Потоп у Туапсе

Потоп в России, Туапсе

Популярні новини зараз

Нова грошова допомога, до українців прийдуть комісії: "Власники житла мають…"

"Путін у Ердогана вже в кишені": Туреччина нарешті зробила вибір між Росією та Заходом

Погані новини з Бахмута, росіяни успішно контратакували: що зараз відбувається навколо міста

Новий жахливий авіаудар і житлові будинки під вогнем: кількість жертв збільшилась

ЗСУ помчали в контратаку: рф провалилися, намагаючись збити наступ на Бердянському напрямку
Показати ще

У Мережі відразу заговорили про силу бумеранга:

«Природа мститься, господь карає, труни потоком їдуть додому, а Путіну все нейметься. Що це?",

"Карма, бумеранг",

"Не співчуваю",

"Природа мститься!",

«Вагнерівці не пройдуть»,

«Радувались підриву Каховської ГЕС, тепер радійте за себе!» .

Зазначимо, що раніше в Мережі також з'явилися кадри величезного смерчу в Туапсе.

Смерч у Чорному морі

Смерч у Туапсе

Як повідомляли місцеві паблики, у Сочі випав град розміром із куряче яйце і утворилися кілька смерчів.

А в акваторії Чорного моря між Сочі та Туапсе одночасно сформувалися три смерчі.

Вони розпалися не доходячи до берега.

Чорне море, смерч

Останні новини України:

Жахливий вибух пролунав в Одесі, є загиблий.

Також повідомлялося, що відпочиваючих на озері у Києві порізали ножем.

Крім того, Politeka.net писала про трагедію, в результаті якої загинула ціла родина.