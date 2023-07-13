Співачка Надя Дорофєєва опублікувала фото із весілля з Михайлом Кацуріним. Зірка поділилася кадрами у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Кажуть, Кацурін та Дорофєєва таємно одружилися. Не знаємо, правда це чи ні, але такі фотки в телефонах у нас є", - написала Надя Дорофєєва у публікації.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі Наді Дорофєєва:

"Люди скажуть фотошоп",

"Ну, це просто я найкрасивіша пара країни, а може і всього Євросоюзу! Вітаю молодят, ви - кохання",

"Ну і чудово, якщо люблять, то чого чекати, чисті хлопці, добрі очі, удачі вам",

"Сподіватимемося що з третьою дружиною пощастить)",

"То як же оформлення субсидії? Це знову в чергах стояти",

"у мене дід у такому прикиді траву косить",

"А чого він у кедах, з пробіжки не встиг перевзутися, забіг одружитися?"

Варто зазначити, Надя Дорофєєва – відома українська співачка. А торік зірка розлучилася з Володимиром Дантесом, з яким була у стосунках понад 10 років. А після цього артистка оголосила, що почала стосунки з другом сім'ї – ресторатором Михайлом Кацуріним. У цей час Володимир Дантес почав зустрічатися з його колишньою дружиною - Дашею Кацуріною.

Останні новини України:

Нагадаємо, Астаф'єва, Могилевська та інші зірки, які знайшли своє кохання під час війни

А ще Politeka писала, що Дорофєєва, Харчишин, Остапчук та інші зірки, які розлучилися у 2022 році

Також Politeka повідомляла , що Дорофєєва зганьбилась новим кліпом, українці не стали мовчати.



