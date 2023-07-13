Певица Надя Дорофеева опубликовала фото со свадьбы с Михаилом Кацуриным. Звезда поделилась кадрами в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Говорят, Кацурин и Дорофеева тайно поженились. Не знаем, правда это или нет, но такие фотки в телефонах у нас есть", - написала Надя Дорофеева в публикации.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии Наде Дорофеева:

"Люди скажут фотошоп",

"Ну, это просто я самая красивая пара страны, а может и всего Евросоюза! Поздравляю молодоженов, вы - любовь",

"Ну и отлично, если любят, то чего ждать, чистые ребята, добрые глаза,удачи вам",

"Будем надеяться что с третьей супругой повезет)",

"Так как же оформление субсидии? Это снова в очередях стоять",

"у меня дед в таком прикиде траву косит",

"А чего он в кедах, с пробежки не успел переобуться, забежал жениться?".

Стоит отметить, Надя Дорофеева - известная украинская певица. А в прошлом году звезда развелась с Владимиром Дантесом, с которым была в отношениях больше 10 лет. А после этого артистка объявила, что начала отношения с другом семьи - ресторатором Михаилом Кацуриным. В это же время Владимир Дантес начал встречаться с его бывшей женой - Дашей Кацуриной.

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