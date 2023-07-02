Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая с начала войны ушла от мужа Владимира Дантеса к его другу и отцу двоих детей Мише Кацурину, часто радует свою огромную аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Надя Дорофеева поделилась закадровыми видео со съемок нового клипа и нарвалась на критику украинцев.

На кадрах можно увидеть процесс создания клипа и команду, которая над ним работала. Как рассказала Надя Дорофеева, уже в процессе съемок пришлось поменять подход к хореографии, которая, к слову, вызвала больше всего вопросов у поклонников. Также артистка призналась, что в клип не вошла целая сцена, которая снималась в отдельном павильоне. Кроме того, Надя Дорофеева раскрыла интересную деталь – по телу у нее были расклеены камни, но их в клипе не видно.

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, правда, не всем понравился новый клип, который представила Надя Дорофеева:

"Выглядеть, как недоразвитый подросток, это вам кажется круто? У вас был такой крутой имидж. Жаль".

"Очень блевать хочется. Взрослая женщина, а песни для детей 10+".

"Пожалуй, это самая плохая песня и клип Дорофеевой".

"Бред собачий, качаться в фуфловых трусах по полу, это фуфло полное".

"Клип снимали на Айфон? Прикоооол".

"Мы так долго ждали этот клип".

"А слабо в стрингах станцевать?".

"Почему она постоянно в трусах? Неужели больше взять нечем?".

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