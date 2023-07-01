Певица Надя Дорофеева похвасталась стильным образом в блузе и юбке. Звезда опубликовала фото в Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Еду презентовать «Люблю но не совсем» вживую

Жду вас", - написала Надя Дорофеева.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Уже задолбала своим пупом",

"В стране война. Калеки и убитые сменяют весь наш мужской род. Она, голая поет, устраивает вечеринки. Ну, а почему нет, если их разрешают устраивать.. Какой-то сюр. И стыд",

"Самый кайф на твоих концертах когда весь зал поет эту песню !!",

"Люблю, но не совсем разорвет все города, где будут концерты".

Стоит отметить, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Надя Дорофеева активно занялась благотворительными концертами. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А недавно звезда поздравила своего бойфренда с днем рождения.

"Я тебя люблю… совсем. С Днем Рождения, милый", - написала Надя Дорофеева в публикации, где поцеловала своего возлюбленного.

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