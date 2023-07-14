Стало відомо про постраждалих внаслідок сильної пожежі у відомому комплексі відпочинку під Києвом.

На момент прибуття рятувальників вогонь вже повністю охопив приміщення ресторану, дитячої кімнати, лазні та столової, які знаходяться в одній будівлі, пише Politeka.net з посиланням на ДСНС України.

Вогонь швидко розповсюджувався по конструкціям солом'яного даху. Рятувальним довелось залучити спеціальний автомобіль для підвозу води з Києва. Крім того, у зв'язку з відсутністю під'їзду пожежної техніки до осередку пожежі, були встановлені мотопомпи для подачі води з басейну комплексу.

Роботу рятувальників ускладнювало також і щільне розташування будівель та їх горюче облаштування.

Ввечері 13 липня пожежу на території заміського комплексу у Козині вдалося ліквідувати.

Внаслідок пожежі постраждало двоє людей - рятувальник, який отримав тепловий удар і був госпіталізований, а також цивільна особа. Попередньо, людина отримала отруєння продуктами горіння.

Додамо, раніше в Мережі з’явилися кадри сильної пожежі у елітному ресторані Queen Country Club під Києвом.

Цікаво, що відпочивальники не поспішали тікати і продовжили гру у настільний теніс навіть на тлі вогню.

Останні новини України:

Що відомо про нову нічну атаку окупантів на Україну.

Також повідомлялось, що розкрито головну мотивацію росіян у війні проти України.

Крім того, Politeka.net писала, що Бахмут став пасткою для росіян.