На момент прибуття рятувальників вогонь вже повністю охопив приміщення ресторану, дитячої кімнати, лазні та столової, які знаходяться в одній будівлі, пише Politeka.net з посиланням на ДСНС України.
Вогонь швидко розповсюджувався по конструкціям солом'яного даху. Рятувальним довелось залучити спеціальний автомобіль для підвозу води з Києва. Крім того, у зв'язку з відсутністю під'їзду пожежної техніки до осередку пожежі, були встановлені мотопомпи для подачі води з басейну комплексу.
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Роботу рятувальників ускладнювало також і щільне розташування будівель та їх горюче облаштування.
Ввечері 13 липня пожежу на території заміського комплексу у Козині вдалося ліквідувати.
Внаслідок пожежі постраждало двоє людей - рятувальник, який отримав тепловий удар і був госпіталізований, а також цивільна особа. Попередньо, людина отримала отруєння продуктами горіння.
Додамо, раніше в Мережі з’явилися кадри сильної пожежі у елітному ресторані Queen Country Club під Києвом.
Цікаво, що відпочивальники не поспішали тікати і продовжили гру у настільний теніс навіть на тлі вогню.
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