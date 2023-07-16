Співачка Надя Дорофєєва вирішила похвалитися рекламним роликом із фірмовим топом, проте збентежила вбранням. Багато хто розкритикував одну незграбну деталь в образі Дорофєєвої, пов'язану з демонстрацією її білизни.

Українці звернули увагу, що ця традиція у Дорофєєвої почала не лише бентежити, а й набридати, адже артистка робить надто багато акцентів на цій частині свого образу. До речі, Надію Дорофєєву вже не раз критикували через її сміливі експерименти.

«Як вона набридла зі своїми трусами. Жерсть..; Ось люблю вашу творчість та й як людина ви мені імпонуєте, але ця нав'язлива звичка показувати всім свої труси, то щось не нормально; Пума співпрацює з рашистами, браво;

У таких штанах можна пляшку "Арсеналу" та насіння з АТБ винести; Одяг норм, модель так собі; Надя, з кожним разом все нижче і нижче скоро буде дно; Реклама Пуми?) Якщо фірма шлак» - написали під постом Дорофєєвої.

Раніше повідомлялося, що Дорофєєва вийшла заміж за Михайла Кацуріна. ЖВЛ опублікувала кадри з весілля пари, але не всі українці оцінили вчинок зірок.

Варто зазначити, Надя Дорофєєва – відома українська співачка. А торік зірка розлучилася з Володимиром Дантесом, з яким була у стосунках понад 10 років. А після цього артистка оголосила, що розпочала стосунки з другом сім'ї.

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