Певица Надя Дорофеева решила похвалиться рекламным роликом с фирменным топом, однако смутила нарядом. Многие раскритиковали одну неловкую деталь в образе Дорофеевой, связанную с демонстрацией ее белья.
Украинцы обратили внимание, что данная традиция у Дорофеевой начала не только смущать, но и надоедать, ведь артистка делает слишком много акцентов на данной части своего образа. К слову, Надежду Дорофееву уже не раз критиковали из-за ее смелых экспериментов.
«Как она надоела со своими трусами. Жесть..; Вот люблю ваше творчество да и как человек вы мне импонируете, но эта навязчивая привычка показывать всем свои трусы, то уж что-то не нормально; Пума сотрудничает с рашистами, браво;
В таких штанах можно бутылку "Арсенала" и семечки из АТБ вынести; Одежда норм, модель так себе; Надя, с каждым разом все ниже и ниже скоро будет дно; Реклама Пумы?)Если что фирма шлак» - написали под постом Дорофеевой.
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Ранее сообщалось, что Дорофеева вышла замуж за Михаила Кацурина. ЖВЛ опубликовал кадры со свадьбы пары, но не все украинцы оценили поступок звезд.
Стоит отметить, Надя Дорофеева - известная украинская певица. А в прошлом году звезда развелась с Владимиром Дантесом, с которым была в отношениях больше 10 лет. А после этого артистка объявила, что начала отношения с другом семьи.
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