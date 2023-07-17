Про обставини НП, яка сталася сьогодні вранці, розповіли в поліції, пише Politeka.net. За словами правоохоронців, в одній із офісних будівель чоловік вистрелив у працівника приватної охорони, після чого забарикадувався в кабінеті.
«Сьогодні вранці невідомий зайшов у офісне приміщення на вулиці Бойчука, внаслідок чого спрацювала сигналізація. По прибуттю наряду приватної охорони, чоловік вистрелив у їх бік та поранив одного з них», - розповіли поліцейські.
Потім стрілок забарикадувався в офісному приміщенні. На місце терміново прибули бійці КОРД, які і затрмали чоловіка.
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Як стало відомо, ним виявився власник офісу, 1980 року народження. Мотиви його вчинку встановлюються.
Розпочато кримінальне провадження ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. Стрілку загрожує до 15-ти років позбавлення волі.
Працівника приватної охорони було госпіталізовано.
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