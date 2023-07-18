Російські загарбники зосереджують сили для того, щоб прорвати нашу оборону.

Про це, як пише Politeka.net, заявив колишній народний депутат України Борислав Береза, коментуючи заяву Генштабу про сто тисяч загарбників на лимано-куп'янському напрямку.

Береза підкреслив, що для росіян головне зірвати наступ, який йде на Запоріжжі.

«І тому вони готові кидати у наступ свій оперативний резерв, щоб Генштаб ЗСУ перекинув на Лимано-Куп'янський напрямок війська з Запоріжжя», - пояснив Береза задума ворога, додавши, що він вірить у силу ЗСУ.

У свою чергу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що ворог з січня наступає на Авдіївському, Мар’їнському, Лиманському і Бахмутському напрямках і, залежно від оперативной обстановки час від часу починає рух на Шахтарському, Куп‘янському, Сватівському.

«Після поразки в Києві Кремль поставив військовим задачу вийти на кордони Донецької і Луганської областей. Щойно ми перехоплюємо оперативну ініціативу і починаємо просуватись вперед, ворог одразу активізується на додаткових напрямках, щоб відволікти і відтягнути наші сили туди.

Власне, зараз те саме відбувається. Росіяни запанікувати від нашого просування на Бахмутському напрямку. Бо воно, хоч і поступове, але щоденне і майже всі панівні висоти довкола міста ми зайняли», - пояснила Маляр ситуацію на полі бою.

Ганна Маляр запевнила, що ситуація передбачувана.

«Ворог рушив на відволікаючий Куп’янський напрямок, як вже не раз робив, але безуспішно. Ідуть бої», - зазначила представниця Міністерства оборони України.

Нагадаємо раніше речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що наразі на Лимано-Куп’янському напрямку зосереджено близько 100 тис. російських військових, які ведуть наступальні дії.

За словами речника ЗСУ, українців атакують десантні підрозділи РФ, найкращі мотопіхотні підрозділи окупантів. В якості підтримки там також знаходяться резервісти з БАРС, територіальні війська, приватні військові компанії, роти Шторм-Z.

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