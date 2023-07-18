Про це, як пише Politeka.net, заявив колишній народний депутат України Борислав Береза, коментуючи заяву Генштабу про сто тисяч загарбників на лимано-куп'янському напрямку.
Береза підкреслив, що для росіян головне зірвати наступ, який йде на Запоріжжі.
«І тому вони готові кидати у наступ свій оперативний резерв, щоб Генштаб ЗСУ перекинув на Лимано-Куп'янський напрямок війська з Запоріжжя», - пояснив Береза задума ворога, додавши, що він вірить у силу ЗСУ.
У свою чергу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що ворог з січня наступає на Авдіївському, Мар’їнському, Лиманському і Бахмутському напрямках і, залежно від оперативной обстановки час від часу починає рух на Шахтарському, Куп‘янському, Сватівському.
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«Після поразки в Києві Кремль поставив військовим задачу вийти на кордони Донецької і Луганської областей. Щойно ми перехоплюємо оперативну ініціативу і починаємо просуватись вперед, ворог одразу активізується на додаткових напрямках, щоб відволікти і відтягнути наші сили туди.
Власне, зараз те саме відбувається. Росіяни запанікувати від нашого просування на Бахмутському напрямку. Бо воно, хоч і поступове, але щоденне і майже всі панівні висоти довкола міста ми зайняли», - пояснила Маляр ситуацію на полі бою.
Ганна Маляр запевнила, що ситуація передбачувана.
«Ворог рушив на відволікаючий Куп’янський напрямок, як вже не раз робив, але безуспішно. Ідуть бої», - зазначила представниця Міністерства оборони України.
Нагадаємо раніше речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що наразі на Лимано-Куп’янському напрямку зосереджено близько 100 тис. російських військових, які ведуть наступальні дії.
За словами речника ЗСУ, українців атакують десантні підрозділи РФ, найкращі мотопіхотні підрозділи окупантів. В якості підтримки там також знаходяться резервісти з БАРС, територіальні війська, приватні військові компанії, роти Шторм-Z.
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