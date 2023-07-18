Згідно з офіційними даними ОК «Південь», всі їх збила ППО.

Уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік – його госпіталізували.

Крім того, над Одещиною збили 21 безпілотник Shahed-136.

Також повідомляється, що над Миколаївщиною збили 4 безпілотника Shahed-136.

Крім того, вночі 18 липня, близько 01:50, ворог атакував Миколаїв. Відбулось влучання в об'єкт промисловості. Внаслідок чого сталося сталося займання, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Вранці, 18 липня, о 07:37, місто Очаків Очаківської громади зазнало артилерійських обстрілів, наслідки уточнюються.

Підкреслимо, з метою терору та залякування українців, ворог завдає ударів за допомогою крилатих ракет. Зокрема "Калібрами", які стартують, як з неземних оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", так із кораблів.

Ракета "Калібр" може летіти на відстань понад 1500 км.

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