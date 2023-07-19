У Криму гримлять вибухи на Старокримському полігоні і не тільки.

Місцеві повідомляють про сильну пожежу та детонацію на складі БК, пише Politeka.net.

У Мережі також з'явилися кадри величезної пожежі. Небо над одним із селищ, розташованих у районі полігону, стало червоним від вогняної заграви.

«У Криму сьогодні вночі зафіксовано прильоти невідомих літаючих цілей з військових об'єктів», - повідомляють на окупованому півострові.

Полігон «Старокримський» розташований між горою Агармиш та селом Привітне, на північ від Старого Криму.

«Вибухи чути навіть у Феодосії», - повідомляють у паблиці «Кримський вітер».

Російські військові перекрили дороги і всі виїзди, що йдуть повз Старокримського полігону у бік "Тавриди".

Також у Мережі з'явилися повідомлення про серію вибухів у Севастополі в районі Козацької бухти.

Нібито спрацювала система ППО.

Тим часом у Мережі з'явилися кадри величезної колони машин на виїзд із окупованого півострова:

"Черга з «туристів» Криму на перетин кордону між Україною та Росією в Новоазовську. Приблизно 12 км. Вже з ранку. Щось трапилося? Пляжний сезон пішов не за планом?", - прокоментував кадри радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Вночі окупанти атакували Київ та Одеську область.

Також повідомлялося, що головний удар по Кримському мосту ще попереду.

Нагадаємо також, що Кримський міст – це лише початок.