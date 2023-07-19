Місцеві повідомляють про сильну пожежу та детонацію на складі БК, пише Politeka.net.
У Мережі також з'явилися кадри величезної пожежі. Небо над одним із селищ, розташованих у районі полігону, стало червоним від вогняної заграви.
«У Криму сьогодні вночі зафіксовано прильоти невідомих літаючих цілей з військових об'єктів», - повідомляють на окупованому півострові.
Нова грошова допомога, до українців прийдуть комісії: "Власники житла мають…"
У нас вже був пролог: Залужний натякнув на новий етап у наступі ЗСУ проти росії
Генерал Сирський зробив нову заяву, ворог перекидає резерви: "Ситуація складна"
Літак встромився у будівлю з людьми: названо кількість жертв катастрофи
Погані новини з Бахмута, росіяни успішно контратакували: що зараз відбувається навколо міста
Полігон «Старокримський» розташований між горою Агармиш та селом Привітне, на північ від Старого Криму.
«Вибухи чути навіть у Феодосії», - повідомляють у паблиці «Кримський вітер».
Російські військові перекрили дороги і всі виїзди, що йдуть повз Старокримського полігону у бік "Тавриди".
Також у Мережі з'явилися повідомлення про серію вибухів у Севастополі в районі Козацької бухти.
Нібито спрацювала система ППО.
Тим часом у Мережі з'явилися кадри величезної колони машин на виїзд із окупованого півострова:
"Черга з «туристів» Криму на перетин кордону між Україною та Росією в Новоазовську. Приблизно 12 км. Вже з ранку. Щось трапилося? Пляжний сезон пішов не за планом?", - прокоментував кадри радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Останні новини України:
Вночі окупанти атакували Київ та Одеську область.
Також повідомлялося, що головний удар по Кримському мосту ще попереду.
Нагадаємо також, що Кримський міст – це лише початок.