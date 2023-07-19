Про подробиці справи повідомили в поліції Києва, пише Politeka.net.

Страшний злочин стався у квартирі на вулиці Кирилівський. Там знайшли тіло 52-річного киянина із численними тілесними ушкодженнями.

Встановлено, що вбивство сталося внаслідок сварки.

«Під час вживання спиртних напоїв між двома братами відбулась сварка, під час якої 39-річний порушник металевою палицею завдав численних ударів по голові та тулубу родича. Після скоєного зловмисник близько доби жив із тілом загиблого, вживав спиртні напої», - розповіли в поліції.

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Про те що сталося він розповів своїм знайомим під час застілля.

Після цього і було знайдено тіло вбитого. Есперти встановили, що смерть чоловіка настала внаслідок відкритої черепно-мозкової травми з переломами кісток черепа.

Подія сталася ще у квітні цього року, але нарешті стало відомо, що вбивця брата постане перед судом.

вбивство у Києві

Матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до Подільського районного суду для розгляду справи по суті.

Злочинцю загрожує до десяти років позбавлення волі.

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