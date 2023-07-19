Вбивцею чоловіка, чиє тіло знайшли в Подільскому районіі столиці, виявилася рідна людина.

Про подробиці справи повідомили в поліції Києва, пише Politeka.net.

Страшний злочин стався у квартирі на вулиці Кирилівський. Там знайшли тіло 52-річного киянина із численними тілесними ушкодженнями.

Встановлено, що вбивство сталося внаслідок сварки.

«Під час вживання спиртних напоїв між двома братами відбулась сварка, під час якої 39-річний порушник металевою палицею завдав численних ударів по голові та тулубу родича. Після скоєного зловмисник близько доби жив із тілом загиблого, вживав спиртні напої», - розповіли в поліції.

Про те що сталося він розповів своїм знайомим під час застілля.

Після цього і було знайдено тіло вбитого. Есперти встановили, що смерть чоловіка настала внаслідок відкритої черепно-мозкової травми з переломами кісток черепа.

Подія сталася ще у квітні цього року, але нарешті стало відомо, що вбивця брата постане перед судом.

Матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом скеровано до Подільського районного суду для розгляду справи по суті.

Злочинцю загрожує до десяти років позбавлення волі.

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