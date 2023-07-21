Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав наказ після ворожих атак на Одещину та Миколаївщину.

Валерію Залужному доручено підготувати комплекс дій для продовження роботи «зернового коридору», пише Politeka.net.

Про це повідомивв президент України Володимир Зеленський.

«Ставка. Продовжуємо системну роботу із захисту наших портів та інфраструктури зернової ініціативи. Розуміємо ризики, загрози, перспективи. Доповіді командувача ВМС Неїжпапи та віце-прем’єра Кубракова.

Головкому Залужному, командувачу Неїжпапі та міністру Кубракову – підготувати комплекс дій для продовження роботи «зернового коридору». МЗС – напрацювати аналогічні дипломатичні кроки…», - оголосив Зеленський свої доручення.

Також відомо, що Валерій Залужний доповів про актуальну ситуацію на полі бою. Також про це доповіли командувачі Сирський і Тарнавський. Зокрема, Залужний, Сирський і Тарнавський доповіли «щодо задумів противника на коротку й тривалу перспективу».

Додамо, раніше Валерій Залужний повідомив, що провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Залужний, зокрема, розповів про оперативну обстановку на фронті.

«На декількох напрямках маємо успіхи. Наші воїни – Герої», - підкреслив Залужний.

Нагадаємо, вдень 21 липня ворог в черговий раз атакував Одеську область. Під ударом опинився Білгород-Дністровський район.

«Ціль - важливий обʼєкт інфраструктури. Саме по ньому росіяни випустили 7 ракет. На жаль, є пошкодження», - повідомляли в Одеській ОВА.

Додамо, раніше стало відомо про ще один незвичайни подарунок, який було зроблено на честь ювілея Валерія Залужного.

Також повідомлялось, як Валерій Залужний виглядав до повномасштабного військового вторгнення.

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