Минулої ночі в російській столиці пролунала серія вибухів. Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що вони стали наслідком атаки безпілотників.
Нібито наліт БПЛА було здійснено по нежитловим будинкам на вулиці Лихачова.
На фото, що з'явилися в Мережі, можна побачити, як над будівлею Міноборони піднімається дим, а в одній із будівель, що розташована неподалік Міноборони в Москві, вилетіли вікна.
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Також скло вилетіли у вітринах торгових приміщень.
Мер Москви Сергій Собянін заявив про факт атаки та запевнив, що серйозних руйнувань немає.
«Бавовнятко розважається, не виріс ще»,
«Курять у таку рань, як їм не соромно», «Бавовна… А, може, Шойгу з Герасимовим палять»,
«Це спеціальна операція! Не хвилюйтесь! Все йде за планом",
"Знову чайник не вимкнули", - коментують користувачі соцмереж вибухи в Москві.
За непідтвердженими даними, один із дронів, ймовірно, впав навпроти Військового університету імені князя Олександра Невського - штаб-квартири ГРУ з кібернаступу.
На це звернув увагу журналіст-розслідувач Христо Грозєв.
Додамо, тим часом стало відомо, що колишній лідер терористів "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) перебуває у двомісній камері СІЗО "Лефортове" у Москві
Пропагандисти повідомляють, що Стрєлков знаходиться у двомісній камері, має телевізор і холодильник, він уже скористався бібліотекою.
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Раніше стали відомі подробиці удару по Кримському мосту.
Також повідомлялося, що ЗСУ перейшли до плану "Б".
Крім того, Politeka.net писала, що Путін має все більше ворогів, які можуть його ліквідувати.