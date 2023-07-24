Минулої ночі в російській столиці пролунала серія вибухів. Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що вони стали наслідком атаки безпілотників.

Нібито наліт БПЛА було здійснено по нежитловим будинкам на вулиці Лихачова.

На фото, що з'явилися в Мережі, можна побачити, як над будівлею Міноборони піднімається дим, а в одній із будівель, що розташована неподалік Міноборони в Москві, вилетіли вікна.

Також скло вилетіли у вітринах торгових приміщень.

Мер Москви Сергій Собянін заявив про факт атаки та запевнив, що серйозних руйнувань немає.

«Бавовнятко розважається, не виріс ще»,

«Курять у таку рань, як їм не соромно», «Бавовна… А, може, Шойгу з Герасимовим палять»,

«Це спеціальна операція! Не хвилюйтесь! Все йде за планом",

"Знову чайник не вимкнули", - коментують користувачі соцмереж вибухи в Москві.

За непідтвердженими даними, один із дронів, ймовірно, впав навпроти Військового університету імені князя Олександра Невського - штаб-квартири ГРУ з кібернаступу.

На це звернув увагу журналіст-розслідувач Христо Грозєв.

Додамо, тим часом стало відомо, що колишній лідер терористів "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) перебуває у двомісній камері СІЗО "Лефортове" у Москві

Пропагандисти повідомляють, що Стрєлков знаходиться у двомісній камері, має телевізор і холодильник, він уже скористався бібліотекою.

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Також повідомлялося, що ЗСУ перейшли до плану "Б".

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