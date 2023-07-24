Почалася масштабна евакуація – тисячі місцевих мешканців та туристів були евакуйовані з будинків та готелів, пише Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ та повідомлення пожежної служби Греції.

Особливо непроста ситуація на сході острова Родос – людей з пляжів терміново евакуюють як приватні човни, так і судна берегової охорони. За попередніми даними, з острова евакуйовано вже близько 19 тисяч людей – це була «найбільша евакуація через лісову пожежу в країні».

Вогонь вже дістався деяких готелів в районі Кіотарі – курортного селища на південному сході Родосу. За словами туристів, деяким із них довелося рятуватися, кидаючи у своїх номерах речі.

Більше того, деяким туристам довелося пішки в обхід діставатися точок евакуації – пряма дорога, яка веде зі східного боку Родосу, виявилася частково заблокованою пожежею.

Туристичні рейси на Родос було скасовано. Літаки на острів летять порожніми, щоб евакуювати відпочиваючих.

У Мережі з'явилися апокаліптичні кадри пожеж, що спалахнули по всій країні. Особливо постраждали район на захід від Афін, Лаконія на півдні Пелопоннесу та острів Родос.

Додамо, раніше вчені попередили, що 2023 стане найспекотнішим за всю історію спостережень. Дослідники попереджають, що це лише початок — спека, що накрила Європу, ставатиме ще інтенсивніше.

Більше того, 4 липня 2023 року було зафіксовано найвищу з початку спостережень (1979 року) середню температуру поверхні Землі +17,18 °C. 6 липня 2023 року було зафіксовано новий рекорд із температурою +17,23 °C.

Експерти стверджують, що періоди сильної спеки відбуваються в рамках природних погодних умов, але в глобальному масштабі вони стають частішими, інтенсивнішими і тривають довше через глобальне потепління.

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