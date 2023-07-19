Сьогодні у ночі, внаслідок ворожої атаки по населеному пункту Коблівської громади спалахнула пожежа.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Миколаївську ОДА, відбулось руйнування та займання обʼєктів рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні.

Відомо про двох постраждалих, одну людину довелось госпіталізувати.

В Мережі вже з’явилися кадри з місця пожежі, яка спалахнула вніслідок атаки.

«Вогонь охопив значну площу, тож вогнеборці приборкували пожежу навіть під час повторної хвилі ворожої атаки», - повідомили в ДСНС України.

Вибуховою хвилею пошкоджено поряд розташовані будівлі, а також автомобіль СПО "Коблеве".

Нагадаємо, Коблево – відомий курорт в Миколаївській області. До повномасштабного вторгнення росії в Коблево любили відпочивати тисячі українців.

Через повномасштабні бойові дії відпочинок біля моря, в тому числі і в Коблево, було скасовано, але власники баз відпочинку та готелів знайшли альтернативу – відпочинок в басейнах.

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