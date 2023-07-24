Нещастя сталося у Львівському районі Львівської області, повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію.

Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля , вночі 39-річна жителька одного з сіл Львівського району, рухаючись заднім ходом на «BMW X5», здійснила наїзд на чотирьох мешканців району – жінок віком 21, 27 та 48 років і 20-річного чоловіка.

Люди отримали травми і були доставлені до медичних закладів.

«Встановлено, що водійка автомобіля перебувала у стані алкогольного сп’яніння», - повідомили в поліції Львівської області.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Жінці загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Проводиться розслідування.

Також стало відомо про ще одне важке ДТП у Львівській області. Внаслідок ДТП у Турці травмовані двоє неповнолітніх.

ДТП сталася 23 липня, близько 01.40, на вулиці Січових Стрільців у Турці Самбірського району.

За попередніми даними, водій мотоцикла «Форте», 17-річний житель одного з сіл Самбірського району, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

«Внаслідок ДТП водій двоколісного та його пасажир, 16-річний мешканець району, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані», - повідомили в поліції подробиці чргового нещастя на дорозі.

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