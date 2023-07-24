Місцеві мешканці до останнього сподівалися, що ворог залишить їхнє місто у спокої.

Але, як пише Politeka.net, цього не сталося. На даний момент квітуче українське містечко, у якому всі одне одного знали лежить у руїнах.

Мова йде про Мар’їнку Донецької області.

Днями екіпажу «Білий янгол» довелось рятувати 11-річного Влада, його маму та собаку, які до 24 лютого 2022-го року мешкали саме у Мар'їнці.

Через російську агресію мати з дитиною була вимушена покинути рідне місто, яке ворог буквально стер з лиця землі.

Прихисток родина знайашла в смт Гостре, однак тепер рашисти щодня обстрілюють і його. Тож довелося знову тікати.

«Мар’їнці жили 8 років під обстрілами, і всі думали – пересидимо. Люди сиділи до останнього й не вірили, що буде так…», - розповіла мама Влада, додавши, що дякує «Білому Янголу» і вірить в український народ.

Наразі родина з хлопчиком - у безпеці. Загалом під час рятувального рейсу поліцейські евакуювали з Красногорівки та смт Гостре 4 людей.

Додамо, що на 1 січня 2014 року в Мар'їнці жили 9829 осіб. На 1 січня 2023 року – нуль осіб, тобто жодного мешканця.

Люди, яки мешкали у Мар’ївці, розповідають, що місто було квітучим, зеленим, гарним. Кожен комусь був другом, сватом, кумом, братом.

Ще16 лютого 22 року, на День єднання України, діти в садочку були у вишиванках і віночках, «освободітєлєй» не чекали.

Останні новини:

Окупанти скинули величезні авіабомби на житлові будинки.

Також повідомлялось, що ЗСУ довелось перейти до плану "Б".

Крім того, Politeka.net писала, що росіяни атакували популярний український курорт.