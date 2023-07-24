Местные жители до последнего надеялись, что враг оставит их город в покое.

Но, как пишет Politeka.net, этого не случилось. На данный момент цветущий украинский городок, в котором все друг друга знали, лежит в руинах.

Речь идет о Марьинке Донецкой области.

На днях экипажу «Белый ангел» пришлось спасать 11-летнего Влада, его маму и собаку, которые до 24 февраля 2022 жили именно в Марьинке.

Из-за русской агрессии мать с ребенком была вынуждена покинуть родной город, который враг буквально стер с лица земли.

Приют семья нашла в пгт Острое, однако теперь рашисты ежедневно обстреливают и его. Пришлось снова убегать.

«Марьинцы жили 8 лет под обстрелами, и все думали – пересидим. Люди сидели до последнего и не верили, что будет так…», - рассказала мама Влада, добавив, что благодарит «Белый Ангел» и верит в украинский народ.

Сейчас семья с мальчиком - в безопасности. В общей сложности во время спасательного рейса полицейские эвакуировали из Красногоровки и пгт Острое 4 человека.

Добавим, что на 1 января 2014 года в Марьинке проживало 9829 человек. На 1 января 2023 - ноль лиц, то есть ни одного жителя.

Люди, проживавшие в Марьинке, рассказывают, что город был цветущим, зеленым, красивым. Каждый кому-то был другом, сватом, кумом, братом.

Еще 16 февраля 22 года, в День единения Украины, дети в садике были в вышиванках и веночках, «освободителей» не ждали.

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