Українська співачка та колишня учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка одразу втекла з країни під час вторгнення та відмовилася повертатися додому, продовжує спроби привернути увагу до свого життя у будь-який спосіб. Цього разу Камінська публічно посміялася з того, що "шукає батька" своїм дітям.

Після розлучення з Едгаром Камінським Слава вже неодноразово влаштовувала скандали після своїх публікацій в Інстаграм і різко висловлювалася у бік українців. На цей раз Камінська вирішила показати два кадри з фотошопом, на яких зобразила два варіанти "батьків" для своїх дітей.

«Не можу визначитись. У кольорі чи ЧБ? #сім'яунасодна #тестнамеркантильність» - заявила Камінська, провокуючи українців.

«Слава, не змішуйте всі вітаміни разом; А чому діти так на Арестовича схожі?; Весь ботокс і силікон слід підтримувати періодично колото, тоді він впливає на шкіру, а не на мозок!; Вросла жінка, без постійного чоловіка, в іншій країні, на постійному алкоголі чи ще плюс, дівчата не чиніть так!;

Маячня нещасної людини; Молюся за вашу адекватність; А діти знають, що ви з них так поглумилися» - пишуть у мережі.

Раніше на своїй сторінці в Instagram Камінська опублікувала знімок, на якому вона позує на яхті, оточеній морськими просторами та скелями, при цьому наголосивши на фігурі.

«Кохання повернулося до мене задом :) ПіСі: попливли скелі? У них урок плавання можуть собі дозволити» - пише Камінська.

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