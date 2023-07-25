Украинская певица и бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая сразу сбежала из страны во время вторжения и отказалась возвращаться домой, продолжает пытаться привлечь внимание к своей жизни любім способом. В этот раз Каминская публично посмеялась над тем, что "ищет отца" своим детям.

После развода с Эдгаром Каминским Слава уже не раз устраивала скандалы после своих публикаций в Инстаграм и резко высказывалась в сторону украинцев. В этот раз Каминская решила показать два кадра с фотошопом, на которых изобразила два варианта "отцов" для своих детей.

«Не могу определиться. В цвете или ЧБ? #семьяунасодна #тестнамеркантильность» - заявила Каминская, провоцируя украинцев.

«Слава, не смешивайте все витамины вместе; А почему дети так на Арестовича похожи?; Весь ботокс и силикон нужно поддерживать периодически колото, тогда он воздействует на кожу, а не на мозг!; Врослая женщина, без постоянного мужчины, в другой стране, на постоянном алкоголе или еще плюс, девушки не поступайте так!;

Бред несчастного человека; Молюсь за вашу адекватность; А дети знают, что вы над ними так надругались» - пишут в сети.

Ранее на своей странице в Instagram Каминская опубликовала снимок, на котором она позирует на яхте, окруженной морскими просторами и скалами, при этом сделав акцент на фигуре.

«Любовь вернулась ко мне задом :) ПиСи: поплыли скалы? У них урок плавания :) могут себе позволить» - пишет Каминская.

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