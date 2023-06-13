Певица Слава Каминская из "НеАнгелов" показала себя и рассказала о хейте. Звезда поделилась кадрами в своем Инстаграм, где делится всем интересным.

"Вы там мне пишете всякие гадости и так далее, а мне Лаура только что отомстила за вас всех, сказала: "Мама, у тебя губы, как у Инстасамки". Я ж залезла в Интернет и посмотрела, кто это... Спасиба, дочь", - сказала Слава Каминская из "НеАнгелов".

Стоит отметить, что Слава Каминская из "НеАнгелов" - известная украинская певица, которая после 15 лет существования группы занялась сольной карьерой. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Слава Каминская из "НеАнгелов" уехала с детьми в Нидерланды. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А недавно звезду захейтили из-за публикации, где рассказала о своей новой обновке.

"Помню, как когда-то мы обсуждали стиль европейцев. На тот момент, мне казалось, что они одеваются, как попало, а на самом деле, одеваются они, как удобно. Мне, например, удобно гулять в ночнушке за 10€. Вай нот?", - написала Слава Каминская из "НеАнгелов" в то время, когда произошла трагедия на Херсонщине.

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