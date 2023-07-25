Ботулізм виникає через токсин, який вражає нерви організму, утруднює дихання та може призвести до паралічу м’язів і навіть смерті.

Про це попереджають в Міністерстві охорони здоров’я, зазначаючи, що спека створює ідеальні умови для поширення збудників, які викликають кишкові інфекції, пише Politeka.net.

«Одну з найбільших загроз може становити ботулізм», - підкреслюють медики.

Найчастіше причиною ботулізму стають продукти домашнього консервування. А саме - м'ясо, риба, рідше – овочі.

«Потенційно небезпечними є всі консервовані продукти, які були погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно оброблені, транспортувались або зберігались неналежним чином», - запевняють в МОЗ.

Більш того, навіть консерви, у яких все гаразд з терміном придатності і виглядом, можуть бути зараженими.

«Ботулізм не можна визначити за кольором або смаком, адже мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти. Також, ботулізм може виникнути, якщо з’їсти в'ялену чи копчену рибу та будь-які вироби з м'яса (ковбаса, шинка тощо)», - повідомили в МОЗ.

Причиною ботулізму найчастіше стають в'ялені або копчені продукти домашнього приготування.

Проте, підкреслюють в МОЗ, реєструються і випадки хвороби після вживання продуктів вироблених у промислових умовах.

При харчовому ботулізмі симптоми зазвичай починаються через 18-36 годин після вживання зараженої їжі.

«Без лікування ботулізм з часом викликає параліч та може призвести до смерті», - попередили в МОЗ.

Лікарі закликают: "Не вживайте консерви, м’ясні та рибні продукти, в якості яких ви сумніваєтеся".

Медики також розповіли про симптоми хвороби.

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