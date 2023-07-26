ДТП сталася у Новобаварському районі Харкова на проспекті Любові Малої.

Там, як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію, водій автобуса здійснив наїзд на людей, які перетинали проїжджу частину по пішохідному переходу.

Зі слів водія, у нього відмовили гальма.

Внаслідок ДТП забої та садна отримали троє пішоходів – 49-річний чоловік та двоє його дітей 4 і 2 років.

«Також травмувались чоловік і жінка, які знаходились у тролейбусі», - повідомили в поліції.

Додамо, в поліції також розповіли подробиці справи щодо страшної ДТП на блокпосту в Києві.

Нагадаємо, зо 23-річний керманич автомобіля «Фольксваген» на проспекті Берестейському на великій швидкості налетів двох бійців Національної Гвардії, після протаранив ще дві автівки, в одній з яких перебував військовий.

Внаслідок ДТП загинув 49-річний солдат, а його товариш потрапив до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Ще одному постраждалому надали допомогу на місці.

«Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та перевірили на стан алкогольного сп’яніння приладом «Драгер»», - повідомили в поліції.

Наразі поліцейські підготували клопотання до суду щодо обрання фігурантові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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